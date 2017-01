(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – “Anche se i risultati della sicurezza ferroviaria sono positivi, va rafforzato l’impegno per l’obiettivo di zero incidenti: le risorse impegnate per la sicurezza sono un investimento”. E’ quanto ha sottolineato Michele Meta, presidente della Commissione Trasporti della Camera, intervenuto alla presentazione della Relazione sulla sicurezza ferroviaria da parte del direttore dell’ANSF (Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria), Amedeo Gargiulo. Meta ha...